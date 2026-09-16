Famiglia nel bosco: prima giorno di scuola per i tre fratelli

AGI - Lo zaino sulle spalle, i libri nuovi, l’incontro con i compagni di classe. Una novità assoluta per questi bimbi abituati alla pratica dell' home schooling. Oggi la prima campanella dell'anno è scattata anche per i tre fratellini della "famiglia nel bosco".
Il prima giorno di scuola per i bimbi della "famiglia nel bosco"
Si tratta del primo ingresso in una scuola pubblica per i tre figli della famiglia neo-rurale di Palmoli, (Chieti) finora istruiti con un percorso di educazione parentale. I bambini hanno raggiunto l'istituto questa mattina a bordo di un'auto della comunità educativa che li ospita nel Vastese. Con loro c'erano due accompagnatori, tra i quali una insegnante in pensione che negli ultimi mesi ha seguito il loro percorso scolastico all'interno della struttura protetta.
Il processo di inserimento scolastico
Per salvaguardarne la privacy, l'accesso è avvenuto attraverso un ingresso riservato, lontano dall'attenzione dei cronisti presenti all'esterno. L'inserimento scolastico è stato disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila nell'ambito del procedimento che riguarda i tre fratelli: la maggiore frequenterà la quarta elementare, mentre i due gemelli inizieranno la seconda.
Il rinvio del incontro con i genitori
L'esordio tra i banchi arriva a ventiquattr'ore dal rinvio dell'incontro con i genitori nella nuova abitazione individuata dal Comune di Palmoli. Quel colloquio era stato sospeso dai servizi sociali, che avevano ritenuto non sufficientemente tutelate le condizioni di riservatezza dei minori per la presenza dei mezzi d'informazione.