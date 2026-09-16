Saluti romani in curva sud, daspo a 16 tifosi della Roma

AGI - Stadi vietati per 16 tifosi della Roma esibitosi nel cosiddetto 'saluto romano' durante la partita di campionato Roma-Atalanta mentre altri appartenenti allo stesso gruppo indossavano magliette con la scritta "uber alles", di nota memoria nazista.
I destinatari del daspo
I daspo adottati dal questore di Roma, destinati a supporter di età compresa tra i 19 e i 42 anni, vanno da uno a cinque anni e avranno vigore su tutto il territorio nazionale, proiettando l'efficacia interdittiva anche in occasione di match in programma all'estero con in campo l'AS Roma. La stessa validità sarà estesa alle gare che impegneranno la squadra della Nazionale di Calcio italiana.
Per quattro dei tifosi il daspo è aggravato dall'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia in occasione delle partite della squadra giallorossa nelle ore antecedenti e successive rispetto al match, così come nel corso dello stesso.
La durata dei daspo è stata tarata su eventuali precedenti dei soggetti sottoposti all'iter amministrativo: a carico di alcuni sono emersi reati che annoverano, a diverso titolo, il porto d'armi e oggetti a offendere, la minaccia, il danneggiamento, la rissa, il contrabbando.
I daspo sono stati firmati dal questore a completamento di un percorso sanzionatorio scattato già nelle ore immediatamente successive al gesto compiuto all'interno della curva sud durante la partita Roma-Atalanta, e che ha portato alla denuncia di tutti i coinvolti alla per la violazione della legge Mancino.