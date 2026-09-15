Venezia, scontro taxi-barchino: trovato il corpo di Gabriella

AGI - È finita nel modo più tragico la ricerca di Gabriella Querino, la ventiseienne rimasta dispersa nelle acque di Venezia dopo il drammatico scontro navale avvenuto nel canale Tessera.
"È stato individuato in laguna il corpo di Gabriella Quirino", la 26enne dispersa da sabato mattina quando il barchino sul quale viaggiava insieme al marito Sean Michieli si è scontrato con un taxi nel canale Tessera. Lo rende noto il sindaco di Venezia Simone Venturini in un post sui social. "Con questo rinvenimento si spegne purtroppo anche l'ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto tutti con il fiato sospeso".
La conferma del ritrovamento chiude un bilancio dolorosissimo: nello stesso tragico evento ha perso la vita anche il marito della donna, Sean Michieli, venticinquenne di Burano.
La dinamica dell'incidente e i soccorsi in laguna
La sciagura si è consumata alle prime luci dell'alba, quando la piccola imbarcazione da pesca su cui viaggiava la giovane coppia si è scontrata con un taxi acqueo. L'impatto, violentissimo, ha causato il ferimento gravissimo del ragazzo e il disarcionamento in acqua della ventiseienne.
Nonostante la tempestività dei soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo un delicato intervento chirurgico per ridurre i traumi riportati alla testa, i medici hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.
Le indagini della Procura: aperto un fascicolo per omicidio nautico
Sulle cause dell'impatto sta lavorando la Magistratura, che ha avviato un'indagine formale ipotizzando il reato di omicidio nautico. Gli approfondimenti puntano a fare piena luce su come si sia verificato lo scontro tra le due barche e ad accertare eventuali responsabilità.
Come previsto dai protocolli, l'uomo alla guida del taxi acqueo coinvolto nell'incidente è stato subito sottoposto a tutti i test e agli esami clinici di rito per ricostruire la traiettoria dei mezzi al momento dell'impatto.
Una tragedia che sconvolge Burano: sposi da soli tre mesi
La drammatica vicenda ha destato profonda commozione in tutta la comunità locale. Sean Michieli e Gabriella Querino si erano infatti sposati soltanto tre mesi fa e la notizia della loro scomparsa ha lasciato sgomenti parenti e amici.
Le operazioni di ricerca svolte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine si erano concentrate fin dal primo momento nell'area del canale, fino alla triste svolta comunicata via social dal primo cittadino.