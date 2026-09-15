Roma: sarà operata domani la donna colpita da uno sparo in strada

AGI - Sarà operata domani per l'estrazione del proiettile Cristina Stillitano, la giornalista e scrittrice di 49 anni colpita al braccio dallo sparo di un'arma ad aria compressa mentre passeggiava a Roma, nel centrale quartiere Prati. La donna è ricoverata all'ospedale Santo Spirito e gli esami hanno evidenziato la presenza del proiettile, non è chiaro se di metallo o ceramica, vicino alla spalla. Il colpo l'ha raggiunta mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso.
Sulla vicenda sta indagando la compagnia San Pietro dei carabinieri che ha perquisito le abitazioni di persone residenti nella zona e sta acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.
"Non so chi né perché mi abbia colpito"
"Ho sentito un forte dolore al braccio, ho urlato per il dolore e mi sono accorta che stavo sanguinando", ha raccontato Cristina sul suo profilo Facebook, "la maglietta era forata e anche nella carne si vedeva un foro netto e preciso, di circa 5 millimetri". "Non so chi né perché mi abbia colpito", ha aggiunto, "ma alcuni esercenti di via della Giuliana mi hanno riferito che da diversi giorni si verificano spari di 'gommini' nella via, specie contro donne o turiste di passaggio, finora per fortuna mai 'centrate'".