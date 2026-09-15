Si spaccia per 'guaritore' e la violenta, arrestato a Oristano

AGI - L'aveva convinta di essere un sedicente 'guaritore' che avrebbe potuto esaminare i suoi nei, ma invece ha abusato sessualmente di lei.
Così un uomo è stato arrestato dalla polizia di Oristano e messo agli arresti domiciliari: ora è indagato per violenza sessuale.
La promessa di un lavoro e il 'trattamento' dei nei
Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo la querela presentata da una donna che, alla ricerca di un'occupazione lavorativa, era entrata in contatto con l'indagato tramite una conoscente. L'uomo, dopo averle prospettato di aver trovato per lei un'opportunità lavorativa e aver instaurato un rapporto di fiducia, l'ha convinta di possedere anche particolari capacità di 'guaritore', proponendole di sottoporsi a un 'trattamento' per la rimozione di alcuni nei che aveva sul corpo. L'incontro sarebbe avvenuto all'interno di un locale dove lui 'esercitava' la sua professione.
La terapia ha assunto subito una connotazione sessuale, con il 'guaritore' che ha iniziato a palpeggiare ripetutamente la vittima sulle parti intime. La donna, profondamente turbata dall'accaduto, ha confidato quanto successo ad alcune persone a lei vicine e, nei giorni immediatamente successivi, lo avrebbe querelato.
Le indagini
L'analisi delle conversazioni intercorse tra la donna offesa e l'indagato si è rivelata fondamentale per ricostruire la dinamica e arrestare l'uomo, oltre alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni. Il gip del Tribunale di Oristano ha disposto gli arresti domiciliari, ritenendo che ci fosse pericolo di reiterazione di reato e rischio di inquinamento probatorio.