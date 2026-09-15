Meteo, pioggia su tutta Italia. Nel weekend si alzano temperature

AGI - L'Italia si sta rinfrescando con pioggia sparsa su tutta la Penisola. Secondo il Centro Meteo Italiano, al Sud nelle prossime ore avremo invece ancora un po' di instabilità con correnti in quota dai quadranti settentrionali che porteranno alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio su Basilicata, Calabria e Puglia.
Nei prossimi giorni una saccatura depressionaria si muoverà dalle Isole Britanniche verso la Francia per interessare poi anche l'Europa centrale e in parte il Mediterraneo. Instabilità in aumento mercoledì 16 settembre sulle regioni del Nord con possibilità di precipitazioni, anche intense, in movimento da ovest verso est. Tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre la circolazione instabile, che dovrebbe interessare il Mediterraneo centrale, porterà pioggia e temporali anche al Centro-Sud. Il tutto sarà accompagnato da una lieve flessione delle temperature. Con l'arrivo del weekend gli ultimi aggiornamenti mostrano invece una nuova rimonta dell'alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale con miglioramento del tempo anche per la nostra Penisola.
Le previsioni per oggi
Al Nord Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sul Veneto nelle ore centrali, senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
Anche al Centro stessa situazione su tutte le regioni dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle ore notturne.
Al Sud e sulle Isole, al mattino cieli parzialmente nuvolosi su Puglia, Calabria e Sicilia, sereni altrove. Al pomeriggio è prevista instabilità in aumento sulle zone interne della Basilicata, con fenomeni isolati sulla Calabria e sulla Sicilia, mentre sarà asciutto altrove. In serata ci saranno ampie schiarite su tutti i settori, con tempo stabile ovunque. Le temperature minime rimangono stazionarie o saranno comunque in lieve calo su tutta la Penisola, invece le massime saranno in lieve aumento al centro-nord, ma stazionarie o in lieve calo al sud.
Le previsioni per domani
Anche mercoledì 16 settembre il Nord si sveglierà con tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio si attendono piogge e temporali lungo l'arco alpino, con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi prima al Nord-Ovest e in movimento verso il Nord-Est.
Al Centro la giornata sarà all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, senza però fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale.
Al Sud e sulle Isole il mattino porterà tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente. Al pomeriggio si prevedono possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, mentre sarà soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Le temperature minime saranno stabili o in lieve calo, salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, con le massime in calo al Nord e settori tirrenici centrali, e in rialzo sul resto della Penisola.