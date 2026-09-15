International Coffee Forum 2026: tutti i panel

AGI - Sei panel congressuali, ventiquattro relatori e sei speaker d’eccezione dell’universo caffè per due ricche giornate di lavori. Sono questi i numeri annunciati oggi dall'International Coffee Forum 2026, in programma il 1 e il 2 ottobre a Palazzo dell'Immacolatella, sul Molo Angioino, con il patrocinio dell'Università Federico II e del Comune di Napoli. Si tratta di una prima, cospicua anticipazione di un evento che prevedrà momenti che si preannunciano come unici, tra omaggi cantati e ospiti internazionali.
Tornando ai panel, il programma congressuale si apre giovedì 1° ottobre alle 10.00 con «Dal chicco ai mercati globali: l'Italia del caffè tra export e nuove frontiere». Andrea Illy, presidente di Illy Caffè, Riccardo Monti, presidente del Gruppo Triboo ed esperto di mercati internazionali, e Vittoria Percuoco, responsabile marketing e comunicazione di Caffè Moreno, discutono le strategie di diversificazione, tracciabilità e innovazione tecnologica con cui le imprese italiane difendono la propria posizione nell'espresso di qualità in uno scenario geopolitico in movimento.
Il bar come interfaccia del consumo moderno
Alle 11.30 «Il bar come interfaccia: spazi e soggetti del consumo moderno» affronta il passaggio del punto vendita da luogo di somministrazione a nodo esperienziale, con casi concreti di riconversione e nuovi modelli di business. Intervengono Alessandro Borea, presidente dell'Istituto Espresso Italiano, Michele Sergio, titolare del Gran Caffè Gambrinus, Marco Simonetti, amministratore delegato di Caffè Toraldo, e Roberto Nocera, direttore generale de La San Marco.
Il caffè di qualità e le certificazioni
La mattinata si chiude alle 13.00 con «Il caffè di qualità: riconoscerlo, certificarlo, sostenerlo», dedicato al rapporto tra analisi sensoriale e standard di certificazione, con specialty coffee e microlotti al centro del confronto. Al tavolo Mauro Cipolla, divulgatore e titolare di Orlandi Passion, Vincenzo Sansone, titolare di Caffè Sansone, Valentina Palange, scrittrice e studiosa del caffè, e Davide Cobelli, fondatore di Coffee Training Academy.
Il caffè torna a casa
Venerdì 2 ottobre si riparte alle 10.00 da «Chi fa da sé: il caffè torna a casa», che misura l'evoluzione del consumo domestico dopo la pandemia a partire da un dato: nel 2025 le famiglie italiane acquirenti sono state oltre 22,6 milioni. Ne discutono Marco Schiavon, esperto di caffè e past ceo di Caffè Borbone, Fulvio Di Santo, amministratore di Didiesse, Antonio Fresa, studioso di filosofia della tradizione, e Rosario Carafa, amministratore delegato de Il Polo del Caffè.
Il lato buono del caffè
Alle 11.30 «Il lato buono del caffè» riunisce Mauro Mario Mariani, medico chirurgo specialista in angiologia, Carmen Stanziola, sales area manager Italia di Rancilio, Ciro Lollo, amministratore delegato di Lollo Caffè, e Lorenzo Sarvello, ceo di Brita Italia, attorno alla letteratura scientifica sui composti bioattivi della bevanda, acidi clorogenici e polifenoli in particolare, e sugli effetti associati a un consumo di tre-cinque tazzine al giorno su mortalità, patologie cardiovascolari, neurodegenerative e metaboliche.
Sostenibilità e futuro della filiera
La parte congressuale si conclude alle 13.00 con «Caffè, sostenibilità e futuro della filiera». Mario Rubino, presidente di Kimbo, Fabrizio Sarghini, docente all'Università Federico II, Andrea Zocchi, ceo di Caffitaly, e Nicola Mastromartino, ceo di Caffè Motta, mettono a confronto agroforestazione, tutela delle risorse idriche e cattura del carbonio come leve di protezione dei produttori dalle crisi climatiche, insieme ai dati che indicano oggi in oltre la metà la quota di caffè acquistato dai grandi marchi proveniente da coltivazioni gestite con criteri rigenerativi.
I panel, che verranno moderati da Fabio Russo (giornalista specializzato e direttore dei portali Horecanews.it e Vendingnews.it) sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, da richiedere all'indirizzo info@internationalcoffeeforum.com. Il calendario aggiornato è consultabile su www.internationalcoffeeforum.com.
Il programma completo in arrivo
Il programma completo della manifestazione sarà diffuso nei prossimi giorni e annunciato in conferenza stampa il prossimo 28 settembre e comprenderà masterclass, show case e percorsi esperienziali, performance di professionisti del settore, presentazioni di libri, ricerche e mappe di settore, oltre a iniziative di solidarietà itinerante in aree della città meno raggiunte da questo tipo di eventi.