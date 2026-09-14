Affonda un gommone a Creta, 25 migranti dispersi e un morto

AGI - Naufragio a sud di Creta: 25 persone risultano disperse e una è morta; 51 i sopravvissuti. Lo riferisce Alarm Phone, che ieri aveva lanciato l'allerta riguardo una imbarcazione con 77 migranti a bordo di un gommone semiaffondato.
Le ricerche nell'area marittima a 38 miglia nautiche a sud di Gavdos, sono proseguite per tutta la notte senza esito.
Naufragio a sud di Creta, 25 migranti dispersi
"Chiediamo risposte alla Guardia costiera greca che inizialmente ha detto che le autorità libiche dovrebbero essere quelle a 'salvare': con così tante risorse nelle vicinanze, inclusa un'imbarcazione Frontex, perché non hanno agito in tempo per salvare le persone?", l'appello di Alarm Phone.
⚫️ Since we alerted authorities to this boat in distress early yesterday afternoon, we have been unable to get details on a rescue operation from the @HCoastGuard. Local media reports of a #shipwreck late in the night, which we believe is this case. https://t.co/fB9rouWlq7— @alarmphone (@alarm_phone) September 14, 2026
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"Da quando abbiamo allertato le autorità all'inizio del pomeriggio di ieri, non siamo riusciti a ottenere dettagli su un'operazione di salvataggio. I media locali riportano di un naufragio nella notte che riteniamo riguardi questo caso", aggiunge ancora la ong.