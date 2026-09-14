Affonda un gommone a Creta, 25 migranti dispersi e un morto
Affonda un gommone al largo di Creta, un morto e 25 migranti dispersi
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Affonda un gommone al largo di Creta, un morto e 25 migranti dispersi

Salve 51 persone. Le ricerche nell'area marittima a 38 miglia nautiche a sud di Gavdos sono proseguite per tutta la notte senza esito, annuncia Alarm Phone
Migranti alla deriva nel Mediterraneo - immagine di archivio
VALERIA MONGELLI / HANS LUCAS VIA AFP - Migranti alla deriva nel Mediterraneo - immagine di archivio
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AGI - Naufragio a sud di Creta: 25 persone risultano disperse e una è morta; 51 i sopravvissuti. Lo riferisce Alarm Phone, che ieri aveva lanciato l'allerta riguardo una imbarcazione con 77 migranti a bordo di un gommone semiaffondato.

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Le ricerche nell'area marittima a 38 miglia nautiche a sud di Gavdos, sono proseguite per tutta la notte senza esito.

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Naufragio a sud di Creta, 25 migranti dispersi

"Chiediamo risposte alla Guardia costiera greca che inizialmente ha detto che le autorità libiche dovrebbero essere quelle a 'salvare': con così tante risorse nelle vicinanze, inclusa un'imbarcazione Frontex, perché non hanno agito in tempo per salvare le persone?", l'appello di Alarm Phone.

"Da quando abbiamo allertato le autorità all'inizio del pomeriggio di ieri, non siamo riusciti a ottenere dettagli su un'operazione di salvataggio. I media locali riportano di un naufragio nella notte che riteniamo riguardi questo caso", aggiunge ancora la ong.

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