Ilary Blasi e Bastian, prima la festa poi il sì a mezzanotte

AGI - Prima la festa, poi, dopo la mezzanotte, il matrimonio vero e proprio. Ilary Blasi e Bastian Muller hanno pronunciato il fatidico "sì" in via ufficiale a Ravello, con un rito civile celebrato in municipio dopo il ricevimento a Villa Cimbrone. Una scelta inedita e decisamente fuori dagli schemi quella degli sposi, che, terminata la festa, sobria ed elegante, hanno lasciato la villa mezz'ora dopo la mezzanotte, accompagnati da un folto gruppo di invitati, per raggiungere Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, e formalizzare il matrimonio.
A Villa Cimbrone, prima del banchetto, era già stato inscenato un rito simbolico. Ma, per la legge, è quello civile celebrato in municipio a sancire ufficialmente l'unione tra i due.
Lo sposo arriva con Chanel, poi Ilary in infradito
A giungere per primo davanti al municipio è stato lo sposo, Bastian Muller, che teneva sotto braccio Chanel, la figlia di Ilary Blasi, arrivata in abito bianco. Ai fotografi presenti, la ragazza, che somiglia alla madre, ha risposto con ironia: "Non sono io Ilary". La sposa si è fatta attendere qualche minuto: Ilary Blasi è arrivata all'1.07, dopo aver percorso i circa 400 metri di scalini e viottoli che separano la villa dal municipio. Splendido l'abito bianco firmato Ermanno Scervino. Sorridente e visibilmente felice, la sposa è apparsa tutt'altro che stanca nonostante l'ora. Prima di entrare nella casa comunale, aperta in via straordinaria per l'occasione, Blasi ha scherzato con i giornalisti e i fotografi presenti: "L'avete mai vista una sposa in infradito?", facendo riferimento al percorso notturno affrontato con maggiore comodità per raggiungere Palazzo Tolla.
La cerimonia officiata dal vicesindaco
Al municipio hanno avuto accesso soltanto venticinque persone. La cerimonia si è svolta a porte aperte nella sala di rappresentanza ed è stata officiata dal vicesindaco Gianluca Mansi, che ha proceduto alla lettura degli articoli del codice civile che regolano i diritti e i doveri reciproci dei coniugi. Quattro i testimoni degli sposi: Melory Blasi, sorella della sposa, e Tell Theodor Muller Pettenpohl, fratello dello sposo; Giorgia Lori, una delle migliori amiche di Ilary, e Daniel Muller Pettenpohl, altro fratello di Bastian. All'1.14, al termine del rito, Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati ufficialmente dichiarati marito e moglie, completando così le formalità. Nel suo breve discorso, il vicesindaco Mansi ha ricordato agli sposi che l'amore è sempre una prima volta, augurando loro un'infinità di prime volte e invitandoli a tornare sempre a Ravello per celebrare il loro amore.
Confetti e ringraziamenti prima del rientro
All'uscita dal municipio, la coppia ha favorito il lavoro di giornalisti, fotografi e operatori televisivi. Poi la discesa verso piazza Vescovado, con gli sposi accompagnati dal gruppo di invitati. Davanti al Caffè Calce, nel rispetto della tradizione campana, il lancio di confetti da un vassoio ai piedi degli sposi ha accompagnato con un gesto beneaugurante l'uscita della coppia nel cuore della notte ravellese. Ilary, che non conosceva questa usanza, l'ha apprezzata molto, ringraziando la titolare del bar, Rosa Calce. All'AGI Ilary Blasi ha detto: "Voglio solamente ringraziare il Comune di Ravello perché sono stati veramente molto carini, tutti gentili, molto accoglienti". Poi, con il consueto tono ironico, ha aggiunto: "Abbiamo fatto un po' di macello, ma ogni tanto ci sta".