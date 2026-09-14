Etna, cenere a Catania: voli dirottati a Palermo, stop arrivi

AGI - L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi ai trasporti aerei in Sicilia. A causa di un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri, diretta verso sud, l'aeroporto di Catania Fontanarossa ha disposto la sospensione temporanea dei voli in arrivo.
La decisione è stata presa dalla Sac, la società di gestione dello scalo catanese, a seguito dello scatto dell'allerta rossa VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) emesso per la sicurezza dell'aviazione.
Cosa succede ai voli a Catania: arrivi sospesi fino alle 16
A causa dell'emissione di cenere, le autorità hanno disposto la chiusura del settore di volo C1. Questa misura comporta la sospensione di tutti i voli in arrivo a Catania fino alle ore 16:00.
I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone-Borsellino di Palermo.
Eruzione Etna: nube di cenere in direzione sud
Il monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), effettuato tramite telecamere di sorveglianza sul campo visibile e termico, conferma che la nube vulcanica si sta muovendo in direzione sud, spinta dai venti proprio verso la zona interessata dalle rotte di approccio dell'aeroporto di Catania.
Informazioni utili per i passeggeri
Il mio volo per Catania è stato cancellato o dirottato?
I voli diretti a Catania durante la fascia di chiusura vengono dirottati su Palermo o su altri scali siciliani. Se si ha un volo in arrivo programmato prima delle 16:00, verificare lo stato del volo contattando direttamente la compagnia aerea o consultando il sito ufficiale dell'aeroporto di Catania.
Come raggiungere Catania se il volo viene dirottato a Palermo?
In caso di dirottamento a Palermo, le compagnie aeree e la società di gestione aeroportuale predispongono di norma servizi di navetta o pullman sostitutivi per trasferire i passeggeri dallo scalo di atterraggio fino all'aeroporto di origine.
Cosa fare prima di andare in aeroporto?
Si raccomanda a tutti i passeggeri in partenza o in arrivo a Catania di non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo con la linea aerea di riferimento, poiché la riapertura del settore di volo resta subordinata all'evoluzione dell'attività vulcanica dell'Etna.