Affitto troppo alto: chiude l'unica edicola di Lipari
Affitto troppo alto, chiude l'unica edicola di Lipari ma diventa ambulante
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Affitto troppo alto, chiude l'unica edicola di Lipari ma diventa ambulante

Per Mimmo, l'amore per il lavoro non ha prezzo e così ha trasformato il suo furgone in un'edicola ambulante
Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)
Pixabay -  Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)
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AGI - Fino a qualche giorno fa vendeva libri e giornali nella sua edicola, adesso continua a farlo ma sul suo furgoncino. Mimmo Belletti, 80 anni, ha chiuso la storica e unica edicola-libreria di Lipari, nelle Eolie. Troppo alto l'affitto da pagare mensilmente. Ha così deciso che quel presidio di cultura e socialità, punto di riferimento e custode di ricordi di tante generazioni per quasi cento anni, non aveva la possibilità di continuare a restare aperto.

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L'amore per il suo lavoro però non ha un prezzo, così da qualche giorno continua a vendere quotidiani e riviste girando con il suo furgoncino per non far mancare i giornali a turisti e residenti. A chi gli chiede il perché risponde che è "per non togliere un servizio".

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