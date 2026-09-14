Castellammare, adescata sui social e violentata: arrestato 26enne

AGI - Un incontro nato online si è trasformato in un incubo nella notte tra il 2 e il 3 agosto scorsi a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura di Torre Annunziata.
L'indagato deve rispondere di reati gravissimi, tutti pluriaggravati: violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona ai danni di una ragazza poco più che maggiorenne.
La trappola nella cantina e le violenze
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 26enne avrebbe adescato la giovane su un social network, convincendola a incontrarlo. L'appuntamento è però svanito all'interno di una cantina buia e isolata.
Una volta dentro, l'uomo ha bloccato l'unica via d'uscita sbarrando la porta d'ingresso con un pesante termosifone e ha sottratto il cellulare alla vittima per impedille di chiedere aiuto. Durante le ore di prigionia, la ragazza è stata costretta a subire abusi, minacciata di morte e immobilizzata anche con l'utilizzo di travi di legno.
I riscontri medici e l'arresto
La drammatica testimonianza fornita dalla vittima ha trovato immediata conferma nei referti medici dell'ospedale, nei rilievi fotografici condotti dalla polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti.
Nel disporre la misura della custodia in carcere, il Gip ha sottolineato la particolare pericolosità sociale dell'indagato, l'estrema gravità della sua condotta e il concreto ed elevato rischio di reiterazione del reato.