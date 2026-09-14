Calabria, doppio traguardo Siav: 1000 soci e in elenco Ministero

AGI - Parte della Calabria il progetto della Società italiana accessi vascolari (Siav), diventata patrimonio multidisciplinare italiano dopo essere stata riconosciuta ufficialmente dal ministero della Salute. Siav è stata infatti inserita nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie riconosciute dal ministero.
La crescita della Siav, dalla Calabria a una presenza nazionale
“E’ la coronazione di un lavoro imponente e condiviso”, spiega il presidente della Siav, dottor Pietro Maglio. Superata anche la quota di mille soci e professionisti coinvolti nella rete Siav dal nord al sud Italia. Il doppio traguardo certifica così una rapida crescita nel passaggio da una realtà regionale a una presenza nazionale.
"Superare la frammentazione"
La Siav è una società scientifica multidisciplinare che riunisce medici, infermieri e professionisti sanitari coinvolti nella ricerca, nell’impianto, nella gestione e nel monitoraggio dei dispositivi di accesso vascolare. “Superare la frammentazione delle competenze e costruire una cultura condivisa degli accessi vascolari”, sono gli obiettivi al centro della ‘missione’ della società scientifica.
Tanto che in pochi mesi, quella che era un’esperienza nata in Calabria è diventata una rete presente in molte regioni italiane, coinvolgendo medici, infermieri e professionisti sanitari appartenenti a differenti discipline.
Una rete nazionale capillare
La crescita della Siav è accompagnata da una presenza territoriale sempre più articolata. Questi i referenti nella rete nazionale regione per regione.
- Piemonte: Baudolino Mussa, Silvia Testa, Simone Costanzo, Carla Rigo
- Lombardia: Giuseppe Caravella
- Veneto: Renato Moresco e PICC Team vicentino
- Liguria: Francesco Ursino, Stefano Tipa
- Toscana: Giovanni Giacomini
- Lazio: Giacomo Morano
- Abruzzo: Alessandro Ferrieri, Anastasia Fusco
- Puglia: Giuseppe Civetta
- Campania: Giovanni Conte, Giuseppe Prata
- Basilicata: GianVito Corona
- Calabria: Santo Soluri, Paolo Marinaro, Carmelo Buda, Lorenzo Malaspina, Giuseppe Casile, Giovanna Cavaliere
- Sardegna: Marco Vidili
- Sicilia: Vincenzo Modera
“Il bisogno di rigore scientifico, formazione continua e multidisciplinarietà era fortissimo. Il progetto, nato in Calabria ha avuto il sostegno di tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere, dell'A.O.U. Dulbecco di Catanzaro con il dg dottoressa Simona Carbone e del mondo accademico con i professori Garofalo, Bruni e Longhini, si è trasformato in un forte vento che ha unito oltre mille professionisti da ogni parte d'Italia”, sottolinea il dottor Pietro Maglio, presidente della Siav.
Il congresso nazionale della Siav il 15 e 16 ottobre a Vicenza
Il riconoscimento ministeriale arriva a un mese dal secondo congresso nazionale Siav in programma a Vicenza dal 15 al 16 ottobre prossimi, dal titolo: “Oltre il dispositivo: la nuova era degli accessi vascolari tra scienza, organizzazione e cura”. L’appuntamento sarà dedicato alle principali evoluzioni cliniche e tecnologiche del settore.
Tra i temi affrontati ci sarà anche il rapporto tra intelligenza artificiale e accessi vascolari con una riflessione sul ruolo che le nuove tecnologie possono giocare sulla pratica clinica.