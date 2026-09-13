Settantenne soffoca suocera di 97 anni nel Padovano

AGI - Una donna di 97 anni, affetta da diverse patologie, è stata soffocata dal genero di 70 anni, con il quale conviveva: è accaduto nel Padovano nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Al momento del delitto, i due erano soli in casa, situata nella frazione di Villatora.
Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe ucciso l’anziana ponendole un sacchetto sulla testa, dopo che la donna aveva manifestato un’esigenza di carattere sanitario. La 97enne era accudita dalla figlia e dal genero.
La telefonata al 112
Secondo quanto riferisce PadovaOggi, sarebbe stato lo stesso uomo a telefonare al 112, dichiarando di avere soffocato la suocera mentre si trovava da solo in casa con lei. La chiamata è stata ricevuta dalla centrale operativa dei carabinieri di Piove di Sacco. L’operatore avrebbe mantenuto il settantenne al telefono fino all’arrivo dei militari della stazione di Legnaro e del Nucleo operativo e radiomobile.
I rilievi nell’abitazione
La donna è stata trovata priva di vita nella camera da letto. Nell’abitazione sono intervenuti anche il medico legale e il pubblico ministero di turno Marco Brusegan. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Piove di Sacco e al Nucleo investigativo del Comando provinciale.
Il trasferimento in carcere
Il settantenne avrebbe collegato il gesto a una situazione familiare resa difficile dal peggioramento delle condizioni di salute dell’anziana. Si tratta però della sua versione, che dovrà essere verificata dagli investigatori insieme a ogni altro elemento raccolto nell’abitazione. L’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Padova ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.