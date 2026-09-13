Paura a Positano per un vasto incendio, mezzi aerei in azione

AGI - Ore di apprensione a Positano, dove un vasto incendio è divampato intorno alle 2 in località San Pietro, interessando un ampio versante di vegetazione. Le fiamme, spinte dal vento che soffia con insistenza da questa notte, si sono rapidamente propagate lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche.
L'incendio ha impegnato per ore i vigili del fuoco
Il fronte di fuoco ha tenuto impegnati per ore vigili del fuoco. Tre le squadre già impegnate: a quella del distaccamento di Maiori e a quella proveniente dal Comando provinciale di Salerno, si è aggiunta anche quella del distaccamento di Sorrento, mobilitata per rafforzare il dispositivo di soccorso. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso, su un versante particolarmente impervio e reso ancora più difficile dalle condizioni del vento, che hanno favorito la propagazione delle fiamme nella vegetazione.
Positano, notte di fuoco: incendio a San Pietro, paura in Costiera https://t.co/1JQllepqOC pic.twitter.com/eCBQTmbkx5— Salernonotizie.it (@salernonotizie) September 13, 2026
Le ripercussioni sulla viabilità
Temporaneamente chiusa al transito la strada statale 163 Amalfitana, proprio per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Dalle prime ore del mattino è stato il Comune di Positano, con un avviso diffuso sui propri canali social, a rivolgere un appello agli automobilisti. I proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato sono stati invitati a rimuoverli immediatamente, così da lasciare libero il passaggio ai mezzi di emergenza impegnati nelle operazioni. Resta alta l'attenzione sulla situazione, anche alla luce delle condizioni del vento. Sul posto è presente anche un direttore delle operazioni di spegnimento, che, per l'estensione del rogo, ha optato per l'impiego dei mezzi aerei.