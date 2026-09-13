Incidente stradale per Daniel Maldini

AGI - " Daniel Maldini sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave, come è stato erroneamente riportato". Lo fa sapere in una nota lo stesso attaccante del Cagliari, per tramite dell'avvocato Danilo Buongiorno di Milano in relazione alle notizie circa l'incidente stradale avvenuto all'alba nel capoluogo lombardo tra due vetture.
Lo schianto in via Caracciolo
Secondo quanto riportato dal Corriere.it, il giocatore, autore della rete decisiva nella vittoria di sabato sera per 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 5 di questa mattina per uno scontro tra due vetture. Almeno sei i feriti. Dopo il match contro la Dea, infatti, il figlio d'arte, che ha già vestito le casacche, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio, aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dove vive la sua famiglia.
Maldini subito dimesso
"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso, Maldini è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", la conclusione della nota.