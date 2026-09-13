Daniel Maldini ferito in un incidente stradale a Milano

AGI - Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Milano nelle prime ore della mattina. Secondo quanto riportato da Corriere.it, il quasi 25enne attaccante del Cagliari, autore della rete decisiva nella vittoria di sabato sera per 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo, è rimasto ferito in maniera non grave nello scontro.
Lo schianto in via Caracciolo
L'incidente si è verificato alle 5.15 di domenica in via Caracciolo e ha coinvolto due vetture. Il bilancio è di sei persone ferite, tra cui lo stesso Maldini. Il calciatore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti sulle sue condizioni.
Dinamica ancora da chiarire
Restano ancora da ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il figlio d'arte, in passato protagonista con le maglie, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio. Dopo la partita disputata sabato sera a Bergamo, l'attaccante avrebbe trascorso la serata nel capoluogo lombardo prima dell'incidente.