Daniel Maldini ferito in un incidente stradale a Milano
Daniel Maldini ferito in un incidente stradale a Milano
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Daniel Maldini ferito in un incidente stradale a Milano

L'attaccante del Cagliari, decisivo nel 2-1 del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta, è finito in ospedale in codice giallo
Daniel Maldini ferito in un incidente stradale a Milano
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Maldini trasforma il rigore che ha consentito al Cagliari di vincere a Bergamo
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AGI - Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Milano nelle prime ore della mattina. Secondo quanto riportato da Corriere.it, il quasi 25enne attaccante del Cagliari, autore della rete decisiva nella vittoria di sabato sera per 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo, è rimasto ferito in maniera non grave nello scontro.

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Lo schianto in via Caracciolo

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L'incidente si è verificato alle 5.15 di domenica in via Caracciolo e ha coinvolto due vetture. Il bilancio è di sei persone ferite, tra cui lo stesso Maldini. Il calciatore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti sulle sue condizioni.

Dinamica ancora da chiarire

Restano ancora da ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il figlio d'arte, in passato protagonista con le maglie, tra l'altro, di Milan, Monza e Lazio. Dopo la partita disputata sabato sera a Bergamo, l'attaccante avrebbe trascorso la serata nel capoluogo lombardo prima dell'incidente.

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