Emma Bonino: in Campidoglio camera ardente per due giorni

AGI - Domani e lunedì 14 settembre, i romani potranno dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni. La camera ardente sarà allestita nella Protomoteca del Campidoglio dalle 12:00 alle 19:00 e lunedì dalle 10:00 alle 19:00. Le esequie di Stato in forma laica, con commemorazione ufficiale, si terranno invece martedì 15 settembre alle ore 12:30, nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
Un omaggio dovuto a una delle personalità politiche più importanti della nostra Repubblica per le battaglie sociali e per i diritti umani che ha combattuto in cinquant'anni di attività e attivismo. La notizia della morte di Emma Bonino ha scosso profondamente non solo l'Italia, ma anche Bruxelles, dove per anni è stata una presenza riconosciuta e rispettata: commissaria europea dal 1995 al 1999 e deputata al Parlamento europeo in più legislature, ruoli che ne hanno segnato l'impegno instancabile per i diritti umani, le libertà civili e la costruzione di un'Europa più forte e più democratica.
Il ricordo di Roberta Metsola
La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ricordato Bonino come una figura che "non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto", sottolineando che sarà ricordata "in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata al Parlamento europeo e di Commissaria europea". "L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza", ha scritto sui social. Nel pomeriggio anche la Commissione ha ricordato l'ex commissaria con un post sui social in cui ha sottolineato che "la sua eredità è segnata dalla sua dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole".
Il cordoglio di Sandro Gozi
Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal segretario generale del Partito Democratico europeo ed eurodeputato Sandro Gozi, che ha definito Bonino "un'europea appassionata e una paladina instancabile dei diritti umani e delle libertà civili". Gozi ha ricordato il suo impegno per "un'Europa democratica e federale, abbastanza forte da difendere la libertà e proteggere i diritti civili", sottolineando che "oggi è un giorno molto triste per l'Europa".