Di Battista è in Italia. Immediato il trasferimento al Gemelli

AGI - Alessandro Di Battista è in Italia. L'aeroambulanza che ha riportato in Italia l'ex deputato da Cuba è atterrato a Ciampino alle 7.30 dopo uno scalo operativo in Lussemburgo. Immediato, secondo quanto si apprende, il trasferimento in ambulanza al policlinico Gemelli.
Il volo con l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un malore lo scorso 28 agosto mentre si trovava sull'isola per girare un documentario per il Fatto Quotidiano, è decollato alle 17, ora italiana, di venerdì 11 settembre. Il protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute prevedeva un volo (durato 12 ore) a bassa quota, per evitare una eccessiva pressurizzazione, e uno o più scali.
"Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora", si leggeva ieri sul profilo social di Luca Digiuseppe, presidente dell'Associazione Schierarsi, che pubblicava la foto dell'aereoambulanza. "Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite".
Come sta Di Battista
L'ex deputato era stato ricoverato presso la struttura sanitaria di Santa Clara, a seguito di giorni di intenso mal di testa culminati con la perdita di conoscenza. Dopo i primi accertamenti, i medici avevano autorizzato il suo trasferimento in una struttura de L'Avana per garantire una gestione specialistica dell'intervento chirurgico, che ha costretto l'ex parlamentare a rinviare il rientro in Italia previsto inizialmente per il pomeriggio di venerdì scorso.
Da volto leader del Movimento 5 Stelle all'impegno da reporter
Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato uno dei volti simbolo del Movimento 5 Stelle, guidato nella prima stagione parlamentare dai fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Deputato dal 2013 al 2018 e figura di riferimento dell'ala "movimentista", dopo un primo mandato ha scelto di non ricandidarsi, pur partecipando attivamente alle campagne elettorali successive. La rottura definitiva con il M5S si è consumata nel 2021 in occasione del sostegno dei pentastellati al governo Draghi. Da anni Di Battista si dedica al giornalismo d'inchiesta, firmando reportage per Il Fatto Quotidiano e realizzando documentari e reportage televisivi all'estero.