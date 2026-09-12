Suicidio di Denise, sequestrata la casa di Ariccia. Sarà ascoltato il compagno

La madre, testimone di giustizia contro la 'ndrangheta, era stata uccisa a Milano il 24 novembre del 2009 dall'ex compagno e padre della figlia

Echeggiavano le note di De André e quelle delle canzoni preferite di Lea. Un brivido di gratitudine e commozione profondissima unì piazza Beccaria. Ragazzi poco più che ventenni consumati da lacrime incontenibili come avessero perso la persona più cara al mondo. Li univa la sacrosanta voglia di cambiare il mondo, di difendere la loro città. Correva l'anno 2013, Denise viveva già una vita sotto protezione, sotto altre spoglie.