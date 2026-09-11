Viareggio, ciclista travolta da pirata della strada: morta 46enne

AGI - È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che, nella notte appena trascorsa, era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, in prossimità della Torre Matilde.
La corsa dei soccorsi e il tragico epilogo
L'allarme al 118 è scattato alle 2:57. Sul posto è arrivata immediatamente l'automedica, insieme a un'ambulanza della Croce Verde. La donna è stata trovata in condizioni gravissime.
I sanitari hanno avviato le manovre necessarie per stabilizzarla e ne hanno disposto il trasporto d'urgenza in ospedale. Secondo quanto appreso, durante il trasferimento la 46enne è andata in arresto cardiaco: i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano ed è purtroppo deceduta.
Caccia al conducente: indagini dei carabinieri
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica precisa dell'investimento e individuare l'automobilista che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l'impatto.