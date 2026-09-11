SuperEnalotto, colpo da 223 milioni: centrato il 6 in Brianza

AGI - Il Superenalotto regala un Jackpot da 223.173.416,83 euro: la sestina vincente è stata realizzata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto vendita "Al Chicherin" in via Milano 36. Si tratta del primo "6" del 2026: l'ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) sono andati 35,4 milioni di euro. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.
I 223.173.416,83 euro vinti questa sera a La Valletta Brianza sono il secondo Jackpot più alto nella storia del Superenalotto, e il più alto mai vinto con una singola schedina o combinazione giocata in ricevitoria. Con questo "6" salgono a 135 le vincite di prima categoria dalla nascita del Superenalotto, nel 1997.
La top ten delle vincite più alte
Il primato resta ai 371.133.424,51 euro assegnati il 16 febbraio 2023 con un sistema in Bacheca dei sistemi, davanti proprio ai 223.173.416,83 euro di La Valletta Brianza. Al terzo posto si colloca la vincita di Lodi del 13 agosto 2019, da 209.160.441,54 euro, seguita dai 177.729.043,16 euro assegnati il 30 ottobre 2010, ancora in Bacheca dei sistemi.
Completano la classifica i 163.538.706 euro vinti a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016, i 156.294.151,36 euro centrati a Montappone, in provincia di Fermo, il 22 maggio 2021, e i 147.807.299,08 euro vinti a Bagnone, in provincia di Massa-Carrara, il 22 agosto 2009. Seguono gli 139.022.314,64 euro divisi tra Parma e Pistoia il 9 febbraio 2010, i 130.195.242,12 euro vinti a Caltanissetta il 17 aprile 2018 e, a chiudere la top ten, i 101.511.953,21 euro centrati a Napoli il 10 maggio 2024.