Eredità Agnelli: 'Margherita non può costituirsi parte civile'
'Battaglia' sull'eredità Agnelli, i legali di Elkann: "Margherita non può costituirsi parte civile"
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'Battaglia' sull'eredità Agnelli, i legali di Elkann: "Margherita non può costituirsi parte civile"

Gli avvocati si sono opposti alla richiesta, affermando che "la costituzione di parte civile non può basarsi su insondabili rancori personali"
Margherita Agnelli insieme al marito Serge De Pahlen
AGF - Margherita Agnelli insieme al marito Serge De Pahlen
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AGI - I legali difensori di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio Remo Morone si sono opposti alla richiesta avanzata da Margherita Agnelli di costituirsi parte civile al processo sull'eredità Agnelli ripreso stamattina a Torino.

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"Per i giudici, Margherita De Pahlen non ha alcun titolo per lamentare danni contro John Elkann in relazione ai fatti oggetto del processo penale: la costituzione di parte civile non può basarsi su insondabili rancori personali. Ora ci concentreremo sulla sostanza del procedimento: dimostrare che John Elkann ha agito sempre nel pieno rispetto della legge", ha dichiarato l'avvocato Paolo Siniscalchi, che fa parte del team legale che difende John Elkann.

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