Crotone: scontro tra auto e moto, muore un centauro di 37 anni
Crotone: scontro tra un'auto e una moto, muore un centauro di 37 anni 
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Crotone: scontro tra un'auto e una moto, muore un centauro di 37 anni

L'incidente stradale è avvenuto venerdì 11 settembre poco dopo le 13 di lungo la strada statale 106, alle porte delle città calabrese. La conducente della vettura è rimasta ferita ma non in modo grave
Elisoccorso e ambulanza - immagine di archivio
Pierre Teyssot / AGF - Elisoccorso e ambulanza - immagine di archivio
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AGI - Scontro mortale in strada a Crotone. Un giovane motociclista ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi lungo la strada statale 106, alle porte delle città calabrese.

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Morto un motociclista a Crotone

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Vittima un 37enne crotonese di origini tunisine che viaggiava a bordo di un motociclo Honda quando è stato investito da una Fiat 500, condotta da una giovane donna del posto, che proveniva dal senso opposto di marcia.

Sul posto l'elicottero del 118

Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 i cui sanitari hanno lungo tentato di rianimare il motociclista ma alla fine hanno dovuto desistere e constatarne il decesso. La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale civile di Crotone ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Chiusa la strada al traffico

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’arteria stradale, rimasta temporaneamente chiusa al traffico, e gli agenti della polizia stradale e delle volanti della questura di Crotone.

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