Crotone: scontro tra auto e moto, muore un centauro di 37 anni

AGI - Scontro mortale in strada a Crotone. Un giovane motociclista ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi lungo la strada statale 106, alle porte delle città calabrese.
Morto un motociclista a Crotone
Vittima un 37enne crotonese di origini tunisine che viaggiava a bordo di un motociclo Honda quando è stato investito da una Fiat 500, condotta da una giovane donna del posto, che proveniva dal senso opposto di marcia.
Sul posto l'elicottero del 118
Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 i cui sanitari hanno lungo tentato di rianimare il motociclista ma alla fine hanno dovuto desistere e constatarne il decesso. La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale civile di Crotone ma le sue condizioni non destano preoccupazione.
Chiusa la strada al traffico
Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’arteria stradale, rimasta temporaneamente chiusa al traffico, e gli agenti della polizia stradale e delle volanti della questura di Crotone.