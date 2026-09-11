Bimbo cuore bruciato, rinviato l'incidente probatorio

AGI- È stato rinviato al 12 e al 13 novembre l'incidente probatorio per il caso della morte di Domenico Caliendo, il bambino di poco più di due anni deceduto il 21 febbraio, dopo un trapianto di cuore danneggiato, eseguito il 23 dicembre scorso presso l'ospedale Monaldi di Napoli.
Il caso Monaldi e il rinvio dell'incidente probatorio
All'udienza, svolta questa mattina davanti al gip Mariano Sorrentino, erano presenti anche i genitori del bambino, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.
Nella giornata del 12 novembre si svolgerà l'esame della corposa perizia del collegio di esperti nominati dal giudice, che ha risposto ai quesiti posti in oltre 600 pagine. Il 13, invece si terrà il controesame.
Il risarcimento alla famiglia
Il 5 agosto era stato raggiunto l'accordo di risarcimento tra l'Azienda Ospedaliera dei Colli e la famiglia Caliendo per la tragica morte del piccolo.
La madre del bambino, Patrizia Mercolino, aveva spiegato di aver accettato l'offerta per evitare i tempi del processo civile e potersi concentrare esclusivamente sul giudizio penale, sottolineando come nessuna cifra possa restituire il valore della vita del figlio e auspicando che la verità e le responsabilità emergessero pienamente in sede giudiziaria.
"Per Domenico non c’è prezzo, - aveva spiegato la madre del bambino - abbiamo accettato la transazione che hanno proposto loro. È quello che abbiamo sempre detto io e mio marito: a noi non interessano i soldi, per questo l'abbiamo accettato subito