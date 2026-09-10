Piacenza, gettò Aurora Tila dal balcone: ridotta pena a 15 anni

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AGI - La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo finito a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata spinta nel vuoto dal balcone di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024.
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L'imputato all'epoca dei fatti era minorenne e, recentemente, aveva confessato di essere stato l'autore del gesto.
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Riconosciute le attenuanti generiche
La Corte ha così accolto la richiesta della Procura generale che aveva richiesto la riduzione di pena, sollecitando di riconoscere le attenuanti generiche dopo che il giovane, nella prima udienza, aveva confessato il delitto. L'imputato, all'epoca dei fatti 15enne, oggi non era collegato con l'aula di tribunale.
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