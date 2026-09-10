Milano: crolla tetto aula bunker San Vittore, piove in tribunale

AGI - L'udienza del processo di mafia nato dall'inchiesta Hydra è stata rinviata per il cedimento del tetto dell'aula bunker del carcere di San Vittore a Milano. A causare il crollo potrebbero essere state le violenti piogge che si sono abbattute sulla città nella notte. Avvocati, imputati e giornalisti sono stati bloccati all'accesso per evitare qualsiasi rischio. Oggi sarebbe stata la giornata del pentito Francesco Bellusci. L'udienza è stata aggiornata al 16 settembre. "Il processo Hydra non subirà intoppi per l'inagibilità dell'aula a San Vittore - assicura il presidente del Tribunale Fabio Roia -. Le prossime tre udienze si svolgeranno a Palazzo di Giustizia il 16, 23 e il 30 settembre, poi il processo proseguirà nell'aula bunker di Opera".
'Piove' nel tribunale meneghino
A causa delle forti precipitazioni della notte, 'piove' anche in una parte del vasto ingresso pedonale di Corso di Porta Vittoria del Palazzo di Giustizia di Milano, un'area interessata da mesi dagli interventi di riqualificazione legati ai fondi del Pnrr per un importo di circa 51 milioni. Il gocciolio dell'acqua piovana su alcuni pannelli imballati è incessante.
L'ingresso è da alcuni mesi chiuso proprio per consentire lo svolgimento dei lavori. Al terzo piano, inoltre, un pezzo del soffitto si è staccato e in una delle aule delle direttissime, al piano terra, un secchio raccoglie l'infiltrazione di acqua piovana durante le udienze.