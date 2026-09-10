Meteo, addio al caldo: temporali e temperature in picchiata

AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania .

AL CENTRO: Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull'Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull'alto Lazio , piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli adriatici.

AL NORD: Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il nord, con piogge più intense anche sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali.

AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge da sparse a isolate al nord-est. Nel pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, schiarite al nord-ovest. Tra la serata e la notte tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite.

AL CENTRO: Giornata all'insegna del bel tempo, con condizioni meteo asciutte su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati, qualche addensamento basso al primo mattino e qualche velatura in transito. In serata e nella notte nuvolosità in aumento sul versante adriatico con anche qualche pioggia sulle coste.