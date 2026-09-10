Maltempo: raffiche di vento a Siena, muore una donna di 80 anni

AGI - Una donna di circa 80 anni è morta a Sinalunga durante la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito il territorio, colpendo in particolare Pieve di Sinalunga.
Una vittima per il maltempo a Siena
Stando a quanto si apprende, la donna si trovava all'interno della propria abitazione e stava cercando di chiudere una finestra durante le fortissime raffiche di vento, causate dal fenomeno del downburst, quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita risultata fatale. Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti sulla dinamica.
Danni e alberi caduti a Siena
L'evento atmosferico, caratterizzato da forte vento, violente raffiche e pioggia intensa, ha provocato ingenti danni. Il Palazzetto dello Sport è stato scoperchiato e ha riportato la rottura dei vetri, mentre è stato danneggiato anche il campanile del Convento di San Bernardino.
Scoperchiati e danneggiati inoltre tetti di abitazioni private e attività. La caduta di cornicioni, alberi, rami e detriti ha provocato l'interruzione di diverse strade.
Task force in campo
Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi. Sul posto sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile, La Racchetta e Forze dell'Ordine, insieme agli operai comunali e alla Polizia Municipale. Attivate anche ditte private per accelerare le operazioni di ripristino e messa in sicurezza. Al momento non risultano evacuati.