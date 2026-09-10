Padre e due figlie muoiono in un incidente auto-tir nel Reggino

AGI - E' di tre morti e un ferito grave il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada statale 682 "Jonio-Tirreno" al chilometro 3+200 tra gli svincoli di Melicucco e Rosarno. Nello scontro fra un'autovettura (sulla quale viaggiava un nucleo familiare di quattro persone) e un tir hanno perso la vita un uomo di 53 anni e i suoi due figli, una bambina di 8 anni e un bambino di 13 anni., mentre la madre delle ragazzine è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata in ospedale.
Sul posto dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine gli operatori del servizio sanitario d'emergenza 118, le squadre dell'Anas e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire di effettuare i rilievi dell'incidente e per ripristinare la percorribilità del manto stradale.
L'incidente alle ore 6.35 circa di questa mattina. Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena sono intervenute sulla Strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno, al km 3+200.
I vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell'area, procedendo all'estrazione dal veicolo delle persone coinvolte e al successivo recupero delle salme.