Ginostra, la scuola riapre dopo 20 anni per una sola alunna
A Ginostra la scuola riapre dopo 20 anni per un'unica alunna: la storia della piccola Aysha
Home>Cronaca

A Ginostra la scuola riapre dopo 20 anni per un'unica alunna: la storia della piccola Aysha

Nel piccolo borgo di Stromboli, abitato d'inverno da appena 40 persone, la battaglia dei genitori riporta in vita la classe del paese. Zainetto pronto e prima elementare al via per la sola studente del borgo
1000x1000
ginostra
di lettura

AGI - Ha già acquistato lo zainetto e qualche articolo di cancelleria, per il resto aspetterà le indicazioni della maestra, la piccola Aysha, la bambina che il 10 settembre comincerà a frequentare la prima classe della scuola primaria di Ginostra.

ADV

Un evento per la frazione dell'Isola di Stromboli perché in quel luogo – che durante l'inverno conta una quarantina di abitanti – la scuola riaprirà i battenti dopo 20 anni. Un risultato ottenuto grazie ai genitori della piccola, Rafic Banzine e Monica Abbate, che si sono battuti per la riapertura.

ADV

Un'unica alunna per un'intera scuola: la battaglia dei genitori

Ancora non si conosce chi sarà l'insegnante della piccola, unica alunna della scuola, la nomina arriverà a breve. Intanto Aysha e i genitori si preparano per l'emozione del primo giorno di scuola.

"Questo risultato è molto importante per la nostra bambina e per il luogo stesso dove stiamo", dice ad AGI il padre. "Siamo felici. Creare un posto – aggiunge – dove per anni si è pensato che non si poteva fare una scuola, fa sperare che anche quello che sembra impossibile sia in realtà possibile".

ADV