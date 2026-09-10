Cade albero davanti all'università di Cassino, feriti 2 studenti

AGI - Un grosso pioppo è improvvisamente caduto questa mattina in via Gaetano Di Biasio, a Cassino, davanti alla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il fusto, del diametro di oltre un metro, ha invaso completamente la carreggiata e nella caduta ha colpito due studenti, un uomo e una donna, che stavano entrando nella facoltà. I due giovani sono rimasti feriti. Al momento non sono note le loro condizioni; secondo le prime informazioni, quando sono stati raggiunti dai soccorritori erano coscienti e rispondevano alle loro domande.
Per consentire l'estrazione dei due studenti è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a tagliare numerosi rami e parti della grande chioma dell'albero.
La strada è stata completamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche il rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell'Isola, e il sindaco di Cassino, Enzo Salera. Via Gaetano Di Biasio si trova nel cuore della città, ai piedi dell'Abbazia di Montecassino e nei pressi del bivio che conduce al monastero benedettino. Sono in corso gli interventi per rimuovere il pioppo e ripristinare la viabilità. Da accertare le cause che hanno provocato l'improvvisa caduta dell'albero.