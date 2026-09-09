L'Amerigo Vespucci concluderà il suo tour mondiale a Trieste

AGI - Dopo il grande successo della Campagna in Nord America, il veliero Amerigo Vespucci sta per rientrare in Italia, dove concluderà il suo viaggio a Trieste in occasione della 58esima edizione della Barcolana.
Il veliero fu costruito nel 1931 a Castellammare di Stabia (Napoli) affinché diventasse una scuola di addestramento per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno, ma il suo porto di assegnazione è quello di La Spezia.
Le tappe del tour 2026
Il Vespucci farà tappa a Cagliari da domenica 13 a martedì 15 settembre, per poi approdare a Castellammare di Stabia (17-19 settembre), a Napoli (20-25 settembre), a Venezia (2-7 ottobre) e infine a Trieste (8-12 ottobre). Alla conclusione del Tour Mondiale Amerigo Vespucci-Campagna Nord America 2026, il veliero omaggerà con una sosta anche Ravenna, eletta Capitale Italiana del Mare 2026. Le informazioni per le visite a bordo saranno disponibili sul sito www.tourvespucci.it
Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026è è stato annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, anche su iniziativa della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A. e sviluppata in collaborazione con i Ministeri degli Esteri, della Cultura, per lo Sport e i Giovani, e per le Disabilità.
Il Vespucci ospiterà i team dell'America's Cup
Dopo la sosta a Cadice (Spagna), la prima tappa del rientro in Italia sarà in Sardegna: dal 13 al 15 settembre la Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Cagliari, presso il Molo Ichnusa. In occasione della sosta cagliaritana, nei pomeriggi del 13 e del 14 settembre il Vespucci sarà aperto al pubblico. Dal 17 al 19 settembre la seconda sosta a Castellammare di Stabia, nel cui cantiere navale nel 1931 è stata costruita e varata. Il 20 settembre Nave Amerigo Vespucci raggiungerà Napoli, dove sosterà fino al 25 settembre e ospiterà i team dell'America's Cup, impegnati negli stessi giorni nella Louis Vuitton 38 America's Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre.
Il Simposio veneziano
Dopo la sosta campana, l'Amerigo Vespucci raggiungerà la Laguna di Venezia e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà presso Riva di San Biasio - di fronte al Museo Storico Navale - in occasione della 15esima edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS) che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l'Arsenale della Marina Militare di Venezia. Il Simposio riunisce ogni due anni i vertici delle Marine estere, rappresentanti del mondo accademico, dell'industria, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.
La Barcolana
Il Vespucci terminerà la Campagna 2026 a Trieste in occasione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo con oltre 2.000 imbarcazioni, e dell'arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mediterraneo, con oltre 1.500 miglia no stop da Genova a Trieste, che alla sua sesta edizione arriva per la prima volta nel capoluogo giuliano. Accanto a Nave Vespucci a Trieste ci sarà anche il Villaggio IN Italia dall'8 al 12 ottobre, che ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti.