Donna trovata morta in casa a Moncalieri. Si cerca il fratello

AGI - Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nella serata dell'8 settembre nel suo appartamento in corso Roma 24 bis, a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere, a sua volta, la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
Il ritrovamento del corpo della donna morta a Moncalieri
A lanciare l'allarme e una richiesta d'aiuto è stata una vicina di casa, che non vedeva la donna da diversi giorni e aveva avvertito anche un forte odore provenire dall'appartamento dell'anziana. Poco dopo le 22, i vigili del fuoco hanno forzato la porta e così trovato il corpo della 79enne a terra, senza vita. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Sono già scattati gli accertamenti medico-legali e sarà l'autopsia a chiarire più da vicino le cause legate al decesso.
La ricostruzione dell'omicidio e la ricerca del fratello
Secondo quanto emerso, la 79enne sarebbe morta da diversi giorni prima di essere trovata dai soccorritori. Il corpo dell'anziana, infatti, era in stato di decomposizione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri, insieme al nucleo investigativo e alla squadra scientifica del comando provinciale. Nell'appartamento è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata per uccidere la donna. Ora le ricerche si concentrano sul fratello.