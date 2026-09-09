ospedale-milano-bimba-morta

AGI - Una bambina di 2 anni è morta nella notte all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano dopo essere trasferita d'urgenza dal pronto soccorso di Rho. La piccola era stata portata ieri pomeriggio dai genitori perché lamentava dolori addominali legati ad apparente condizione di costipazione. Con il passare delle ore, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate tanto da andare in arresto cardiaco.
Stamattina una dottoressa del Buzzi ha segnalato l'episodio al pm di turno. Tra i prossimi passaggi ci sarà il sequestro della cartella clinica e la disposizione dell'autopsia della bambina per chiarire le cause del decesso nell'ambito di un fascicolo aperto con l'ipotesi di omicidio colposo.
Le dichiarazioni di Bertolaso e la commissione di verifica
"È un evento estremamente doloroso di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come da prassi in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica". Lo afferma l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.
Su disposizione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate.