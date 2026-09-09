Meteo, rischio nubifragi e grandine: la mappa del maltempo

AGI - Ondata di maltempo in arrivo sull'Italia: una vasta saccatura depressionaria, estesa tra Scandinavia, Mare del Nord ed Europa occidentale, sta spingendo correnti umide verso le nostre regioni settentrionali. L'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale è in evidente cedimento, aprendo la strada a una fase di spiccata instabilità accompagnata da un generale calo delle temperature su tutta la Penisola.
Oggi temporali e rischio nubifragi al Nord
La giornata odierna vedrà condizioni meteo fortemente instabili o perturbate al Nord. Sono attesi acquazzoni e temporali anche di forte intensità, sia al mattino sia al pomeriggio, con il rischio concreto di locali nubifragi e grandinate.
Giovedì e venerdì: il piovasco scende al Centro-Sud
L'evoluzione della perturbazione toccherà il resto del Paese nei prossimi giorni:
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Giovedì: la rottura del tempo raggiungerà le regioni centrali con fenomeni a tratti intensi, particolarmente accentuati lungo i settori tirrenici.
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Venerdì: le precipitazioni si estenderanno anche al Sud. Contestualmente, l'ingresso di aria più fresca sul bacino del Mediterraneo favorirà una decisa flessione termica, riportando i valori nella media stagionale o leggermente al di sotto.
La mappa del tempo per oggi: temporali al Nord, regge il Sud
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Nord: giornata perturbata con molte nuvole e rovesci diffusi. Possibilità di temporali intensi in movimento da ovest verso est, con rischio di locali nubifragi e grandinate. Il maltempo proseguirà diffuso anche in serata.
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Centro: tempo in prevalenza asciutto durante il giorno con nubi alternate a schiarite e isolati piovaschi sull'Appennino. In serata e durante la notte rapido peggioramento a partire dalla Toscana con temporali in estensione.
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Sud e Isole: condizioni stabili con ampie schiarite e nubi sparse. Locali fenomeni pomeridiani limitati ai rilievi appenninici. Temperature in flessione al Nord, stazionarie altrove.
Le previsioni per domani: il maltempo conquista Centro e Sud
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Nord: piogge già dal mattino su Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio il fronte si estende a tutto il Settentrione, con fenomeni intensi su Emilia-Romagna e Triveneto. Graduali schiarite da sera a partire dal Nord-Ovest.
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Centro: prime piogge al mattino tra Toscana e Umbria. Nel pomeriggio temporali intensi su alta Toscana e Lazio, in progressiva estensione entro la serata anche al versante adriatico.
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Sud e Isole: mattinata soleggiata, seguita da isolati piovaschi pomeridiani sulle zone interne di Calabria e Basilicata. Peggioramento marcato nella notte a partire dalla Campania.
Tendenza weekend: crollo termico poi arriva l'Anticiclone
Il passaggio perturbato sarà accompagnato dall'ingresso di aria più fresca che determinerà un calo generalizzato delle temperature minime e massime al Centro-Nord e sulla Sardegna.
Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, nel corso del fine settimana si assisterà a un graduale miglioramento grazie alla rimonta dell'anticiclone delle Azzorre, che riporterà condizioni di tempo più stabile da ovest.