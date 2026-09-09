Meteo, rischio nubifragi e grandine: la mappa del maltempo
L'Italia nella morsa del maltempo: in arrivo nubifragi, grandine e aria fredda
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L'Italia nella morsa del maltempo: in arrivo nubifragi, grandine e aria fredda

Il Nord finisce sotto la pioggia battente, poi il fronte travolge il Centro-Sud. Crollano le temperature su tutta la Penisola: ecco le zone a rischio e le previsioni ora per ora
Ibiza sotto la pioggia
Afp - Ibiza sotto la pioggia
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AGI - Ondata di maltempo in arrivo sull'Italia: una vasta saccatura depressionaria, estesa tra Scandinavia, Mare del Nord ed Europa occidentale, sta spingendo correnti umide verso le nostre regioni settentrionali. L'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale è in evidente cedimento, aprendo la strada a una fase di spiccata instabilità accompagnata da un generale calo delle temperature su tutta la Penisola.

Oggi temporali e rischio nubifragi al Nord

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La giornata odierna vedrà condizioni meteo fortemente instabili o perturbate al Nord. Sono attesi acquazzoni e temporali anche di forte intensità, sia al mattino sia al pomeriggio, con il rischio concreto di locali nubifragi e grandinate.

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Giovedì e venerdì: il piovasco scende al Centro-Sud

L'evoluzione della perturbazione toccherà il resto del Paese nei prossimi giorni:

  • Giovedì: la rottura del tempo raggiungerà le regioni centrali con fenomeni a tratti intensi, particolarmente accentuati lungo i settori tirrenici.

  • Venerdì: le precipitazioni si estenderanno anche al Sud. Contestualmente, l'ingresso di aria più fresca sul bacino del Mediterraneo favorirà una decisa flessione termica, riportando i valori nella media stagionale o leggermente al di sotto.

La mappa del tempo per oggi: temporali al Nord, regge il Sud

  • Nord: giornata perturbata con molte nuvole e rovesci diffusi. Possibilità di temporali intensi in movimento da ovest verso est, con rischio di locali nubifragi e grandinate. Il maltempo proseguirà diffuso anche in serata.

  • Centro: tempo in prevalenza asciutto durante il giorno con nubi alternate a schiarite e isolati piovaschi sull'Appennino. In serata e durante la notte rapido peggioramento a partire dalla Toscana con temporali in estensione.

  • Sud e Isole: condizioni stabili con ampie schiarite e nubi sparse. Locali fenomeni pomeridiani limitati ai rilievi appenninici. Temperature in flessione al Nord, stazionarie altrove.

Le previsioni per domani: il maltempo conquista Centro e Sud

  • Nord: piogge già dal mattino su Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio il fronte si estende a tutto il Settentrione, con fenomeni intensi su Emilia-Romagna e Triveneto. Graduali schiarite da sera a partire dal Nord-Ovest.

  • Centro: prime piogge al mattino tra Toscana e Umbria. Nel pomeriggio temporali intensi su alta Toscana e Lazio, in progressiva estensione entro la serata anche al versante adriatico.

  • Sud e Isole: mattinata soleggiata, seguita da isolati piovaschi pomeridiani sulle zone interne di Calabria e Basilicata. Peggioramento marcato nella notte a partire dalla Campania.

Tendenza weekend: crollo termico poi arriva l'Anticiclone

Il passaggio perturbato sarà accompagnato dall'ingresso di aria più fresca che determinerà un calo generalizzato delle temperature minime e massime al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, nel corso del fine settimana si assisterà a un graduale miglioramento grazie alla rimonta dell'anticiclone delle Azzorre, che riporterà condizioni di tempo più stabile da ovest.

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