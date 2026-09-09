Frana in Alto Adige, sospesa la circolazione ferroviaria sul Brennero
Frana in Alto Adige, sospesa la circolazione ferroviaria sul Brennero 
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Frana in Alto Adige, sospesa la circolazione ferroviaria sul Brennero

Lo smottamento si è verificato nella notte durante l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. Treni fermi almeno fino alle 20 di questa sera
Binari - immagine di archivio
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frana maltempo Alto Adige
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AGI - In Trentino Alto Adige, una frana caduta nel corso della notte tra Fleres e Colle Isarco ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero nel tratto tra Vipiteno e il Brennero.

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Frana in Alto Adige

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Lo smottamento si è verificato durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'Alto Adige. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo per verificare le conseguenze della frana e le condizioni dei binari.

La linea del Brennero chiusa fino a stasera

La linea ferroviaria del Brennero resterà chiusa fino a questa sera. Possibile riapertura alle ore 20. È stato istituito un servizio sostitutivo di autobus. La frana è stata contenuta dalle reti di contenimento presenti.

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