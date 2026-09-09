Genova: bimbo di 5 anni cade dalla finestra e muore

AGI - E' morto il bambino caduto questa mattina dalla finestra di un appartamento di una palazzina a Begato, quartiere di Genova. Il piccolo, che aveva 5 anni, è precipitato dal terzo piano. Sul posto Vigili del fuoco, polizia e soccorsi. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto.
Il testimone che ha provato a salvarlo
Ha le lacrime agli occhi Carlo Busso. Tutti qui lo conoscono come Romano. E' lui la prima persona che ha tentato di soccorrere il bimbo. L'uomo si è accorto della caduta del piccolo e ha provato a rianimarlo, chiamando immediatamente i soccorsi. "Non sono riuscito - dice ai cronisti - arrivare ad 80 anni e assistere a una cosa del genere senza poter fare davvero niente, è...". Non finisce la frase, lo choc è enorme. La mamma del piccolo, di origine nigeriane, è stata soccorsa perché si è sentita male. Il marito era invece al lavoro, a Nervi, nel levante genovese. La famiglia viveva nello stabile da almeno 4 anni. Il signor Busso voleva regalare una bici al piccolo. Ma non ha fatto in tempo.