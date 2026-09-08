Nel weekend il maltempo si estende su tutta Italia

AGI - La giornata odierna vedrà condizioni meteo ancora per lo più asciutte in Italia, a eccezione di qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennino. Da domani, mercoledì 9 settembre, il maltempo arriverà al Nord con molte nuvole in transito associate a rovesci e temporali che localmente risulteranno anche intensi e a carattere di nubifragio. La situazione rimane ancora per lo più stabile al Centro-Sud, ma tra giovedì e venerdì, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, è previsto il transito della saccatura, con una goccia d'aria fredda in quota sul Mediterraneo centrale.
Il maltempo sarà diffuso soprattutto al Centro-Nord, con temperature in generale diminuzione su tutta la Penisola e si riporteranno in linea con le medie del periodo.
Nel secondo weekend di settembre instabilità ancora protagonista con fenomeni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. La prossima settimana potrebbe vedere un'espansione dell'alta pressione delle Azzorre ma la seconda decade del mese sembra piuttosto dinamica.
Le previsioni per oggi
Al Nord, al mattino ci sarà tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia; sereno o poco nuvoloso su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria; in serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est.
Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori durante la mattinata, ma nel pomeriggio sono previsti temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, mentre ci saranno condizioni più asciutte su Toscana, Lazio e Marche. In serata ci sarà un rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque.
Al Sud e sulle Isole, al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, ma nel pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime rimangono stabili o in lieve diminuzione e le massime saranno in calo al Centro-Nord, ma generalmente stazionarie al Sud.
Le previsioni per domani
Al Nord le condizioni di tempo saranno instabili nel corso della giornata, con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Prevista la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità dai settori occidentali verso quelli orientali: una condizione che persisterà anche in serata.
Al Centro tempo asciutto nel corso della giornata, ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio e locali fenomeni possibili sull'Appennino. In serata e nottata nuvolosità in aumento e temporali a partire dalla Toscana.
Al Sud e sulle Isole la giornata sarà all'insegna del tempo asciutto, con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo locali fenomeni pomeridiani sull'Appennino. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità in aumento. Le temperature rimangono stazionarie o in generale diminuzione su tutta la Penisola, specie al Nord.