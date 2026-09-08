Traffico di droga e omesso sequestro, arrestati 5 poliziotti

AGI - D'intesa con alcuni complici, organizzarono una "consegna controllata" e un "ritardato sequestro" di 25 kg di cocaina, omettendo il successivo sequestro di una intera partita di 50 kg: nel corso dell'operazione, nell'incidente stradale occorso durante un inseguimento, perse la vita un cittadino albanese, addetto al trasporto dell'ingente carico di stupefacente.
I reati contestati ai cinque poliziotti
È una delle accuse mosse ai cinque poliziotti in servizio al Commissariato di Anzio-Nettuno destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di sostanze stupefacenti e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia.
I dettagli delle indagini svolte dalla DDA
Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma e delegate alla locale Sezione investigativa dello SCO (SISCO) con il supporto della Squadra mobile capitolina, hanno ricostruito le attività illecite ascritte a pubblici ufficiali che, tra il 2024 e il 2025, anche attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti.
L'attività si è innestata nell'ambito di più ampie indagini svolte nei confronti di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operante sul territorio di Anzio - Nettuno, composto da italiani e albanesi. Acquisite prove in ordine all'appropriazione indebita di somme di denaro sottratte a soggetti arrestati per spaccio di stupefacenti: somme che non venivano sequestrate, pur costituendo provento dell'attività illecita.