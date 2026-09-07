Ore 21:18, scatta lo sciopero di 24 ore dei treni Fs, Italo, Trenitalia e Trenord
Ore 21:18, scatta lo sciopero di 24 ore dei treni Fs, Italo, Trenitalia e Trenord
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Ore 21:18, scatta lo sciopero di 24 ore dei treni Fs, Italo, Trenitalia e Trenord

Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21
Sciopero treni
Claudia Greco / AGF - Sciopero dei treni (foto di archivio)
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AGI - Disagi in vista per chi viaggia in treno nelle prossime ore: i collegamenti gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord potranno subire cancellazioni o variazioni. Dalle 21:18 di stasera alle 21 di domani è stato infatti indetto uno sciopero nazionale, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

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Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

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Trasporto pubblico locale escluso

Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale.

Sindacati e adesioni allo sciopero

La protesta è stata indetta dai sindacati di base Cub Trasporti e Sgb Ferrovie, a cui si aggiunge uno sciopero indetto da Orsa ferrovie per i dipendenti Trenitalia del Piemonte, con le stesse modalità, e uno sciopero di 8 ore per lunedì indetto anche dai sindacati Assemblea Nazionale PdM/PdB del Trentino Alto Adige.

Contesto della mobilitazione

La mobilitazione si inserisce nello stato di agitazione relativo alla piattaforma per il rinnovo contrattuale del comparto ferroviario.

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