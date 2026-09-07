Crolla il solaio di una palazzina a Roma, 4 persone soccorse
Crolla il solaio di una palazzina a Roma, soccorse quattro persone. Nessun ferito [VIDEO]
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Crolla il solaio di una palazzina a Roma, soccorse quattro persone. Nessun ferito [VIDEO]

E’ avvenuto questa mattina in un negozio di uno stabile in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, nel centro della Capitale
Vigili del fuoco intervenuti per il crollo del solaio in un negozio a Roma
Vigili del fuoco - Vigili del fuoco intervenuti per il crollo del solaio in un negozio a Roma
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AGI - E’ crollato il solaio di un negozio all'interno di una palazzina in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, nel centro di Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un'autoscala impegnate nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza della struttura.

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Crolla un solaio di un negozio nel centro di Roma - 7 settembre 2026
AGI - Crolla un solaio di un negozio nel centro di Roma - 7 settembre 2026
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Verifiche tuttora in corso: solo quattro persone sono state soccorse ma non hanno riportato ferite. Al lavoro anche nuclei specializzati Usar (Urban search and rescue), cinofili, Polizia di Stato e personale del 118.

Il video dei vigili del fuoco

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