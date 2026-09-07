Crolla il solaio di una palazzina a Roma, 4 persone soccorse

AGI - E’ crollato il solaio di un negozio all'interno di una palazzina in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, nel centro di Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un'autoscala impegnate nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza della struttura.
Verifiche tuttora in corso: solo quattro persone sono state soccorse ma non hanno riportato ferite. Al lavoro anche nuclei specializzati Usar (Urban search and rescue), cinofili, Polizia di Stato e personale del 118.
Il video dei vigili del fuoco
#Roma, crollo solaio in una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo: dalle 10:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre, nucleo #USAR e cinofili, esclusa la presenza di persone coinvolte. Operazioni di messa in sicurezza dell’area in corso [#7settembre 12:15] pic.twitter.com/ppviTk1iNt— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2026