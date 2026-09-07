Visite guidate negli impianti nucleari Sogin a Roma

AGI - Sogin ha aperto le iscrizioni sul sito www.sogin.it per partecipare alle visite guidate negli impianti nucleari di Sogin e Nucleco presenti nel centro ricerche Casaccia di Roma. L’iniziativa si svolgerà venerdì 25 settembre nell’ambito della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla scienza e far conoscere da vicino le attività del Gruppo Sogin nella gestione degli impianti nucleari in dismissione e dei rifiuti radioattivi.
Tre percorsi di visita negli impianti Opec e Nucleco
Sono previsti tre tour, ciascuno della durata di circa un’ora, per un totale di 304 visitatori.
Nel primo percorso, all’interno dell’impianto Opec‑1, i partecipanti assisteranno a una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato, nelle stesse aree che ospitarono le prime attività di ricerca italiane nel settore.
Il secondo tour riguarda la sala controllo e le aree esterne del deposito Opec‑2, dove verrà mostrato come si misura la radioattività e come vengono utilizzate le tende di contenimento durante lo smantellamento di componenti contaminati.
Nucleco: laboratori e gestione dei rifiuti radioattivi
Il terzo percorso, in Nucleco, è dedicato alle aree di laboratorio, alla caratterizzazione radiologica e alla gestione dei rifiuti radioattivi provenienti dagli impianti italiani in dismissione e dalle attività quotidiane di medicina, industria e ricerca.
Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 21 settembre, fino a esaurimento posti. Ogni partecipante può prenotarsi a un solo percorso, scegliendo uno dei turni disponibili tra le 15:30 e le 20:30, inserendo i propri dati personali e una copia del documento di identità.
A due dei tre tour potranno accedere anche i minori dai cinque anni in su, se accompagnati.
Sogin al NET Village: scienza e divulgazione
Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Sogin sarà presente anche al NET Village presso la Città dell’Altra Economia di Roma, all’interno del progetto NET – Science Together, insieme ai principali enti pubblici di ricerca e ad alcune università. Uno spazio espositivo dedicato permetterà ai cittadini di conoscere in modo informale le attività del Gruppo e il percorso di dismissione nucleare in Italia.
L’iniziativa conferma l’impegno di Sogin e Nucleco nella divulgazione scientifica e nella diffusione della conoscenza in campo nucleare, con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), fondamentali per alimentare la ricerca, sostenere l’innovazione e contribuire alla competitività del Paese.