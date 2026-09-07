Firenze, scambiano salme all'obitorio: 87enne cremato per sbaglio

AGI - Un 87enne, deceduto a Firenze giovedì 3 settembre, è stato cremato per errore due giorni fa all'obitorio al posto di una donna. Questa è la macabra scoperta fatta dal figlio dell'anziano, Bernardo Bonazzi, pochi minuti prima di celebrare il funerale nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, gremita di amici e parenti accorsi per dare l'ultimo saluto a Leonardo.
L'incredibile vicenda è accaduta sabato 5 settembre e a riportarla è il quotidiano La Nazione.
La scoperta pochi minuti prima del funerale
La salma dell’87enne era stata consegnata dall'obitorio di Careggi per la cremazione al posto di quella di una donna e l'errore è venuto alla luce quando i familiari dell'anziano sono stati convocati urgentemente all'associazione incaricata di celebrare le esequie. Ad aspettare l'arrivo del feretro di Leonardo Bonazzi, però, c'erano già tante persone nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, ma la cerimonia è stata rimandata dopo l'amara scoperta. Il corpo era stato scambiato con quella di una donna e avviato alla cremazione: un'opzione scelta anche dai parenti del defunto, ma soltanto dopo che si sarebbero celebrati i funerali. "Non mi hanno dato l'opportunità di rivedere mio padre per l'ultima volta, di dargli l'estremo saluto, di celebrare in sua memoria una messa in suffragio", ha detto il figlio al quotidiano La Nazione che ha dato la notizia. L'uomo ha espresso anche dispiacere per la famiglia della donna, "che si ritrova con le ceneri di mio padre".
L'istruttoria al Comune di Firenze
Ora la famiglia Bonazzi sta cercando di capire se ci siano gli estremi per un’azione penale e civile nei confronti di chi ha scambiato la salma del padre, impedendo alla famiglia di celebrarne il funerale. Infatti, nel mirino dell'istruttoria avviata dal Comune di Firenze per ricostruire l'accaduto sono le procedure seguite all’obitorio di Careggi e il comportamento dei diversi soggetti coinvolti: da una parte i dipendenti dell’ufficio cimiteriale chiamati a effettuare i controlli, dall’altra l’impresa funebre incaricata di occuparsi dell'altra defunta.