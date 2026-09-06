Incidente in Sicilia alla gara di auto sul Monte Erice, 2 morti

AGI - Tragedia in Sicilia durante una gara automobilistica. Drammatico epilogo alla cronoscalata "Monte Erice", a Trapani, che è stata sospesa dopo il grave incidente costato la vita a due giovani tifosi.
I due ragazzi vittime dell'incidente in Sicilia
Sono due spettatori di 18 e 20 anni le vittime del tragico impatto della Peugeot 308 Tcr numero 54, uscita stamane fuori pista nel corso della gara automobilistica. Ferito gravemente un commissario di gara ricoverato in ospedale, ma che non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta in corrispondenza della postazione 9.
La ricostruzione di quanto avvenuto
Secondo quanto ricostruito, il pilota della vettura mentre affrontava una curva è uscito fuori dal tracciato investendo alcuni dei presenti. Sospesa la gara della 68esima edizione della storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche, campionato italiano velocità montagna e tricolore auto classiche.
Ben 260 gli equipaggi iscritti, con 153 vetture moderne e 107 storiche.