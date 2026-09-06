Liguria: incidente al rally della Val d'Aveto, morto un copilota

AGI - Tragedia durante il Rally Val d'Aveto, in Liguria: un copilota è morto dopo che la Skoda Fabia su cui gareggiava è uscita di strada in una curva e si è schiantata contro un albero. La vittima è un 43enne di Sanremo, Stefano Sappracone, del team Alma Racing.
Incidente al rally in Liguria, morto un copilota
L'incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la strada provinciale 48 nei pressi di Mileto, nell'entroterra Genovese. La corsa è stata annullata. Sappracone affiancava il pilota genovese Stefano Scapellato che è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in ospedale per accertamenti.
Le indagini dei carabinieri
La notizia del tragico incidente è stata confermata da Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dove era in programma la premiazione. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Gara sospesa
La seconda giornata di gara prevedeva due prove speciali, di cui la 'Due Valli' in cui è morto il copilota della Skoda Fabia era la prima. Il programma della corsa, quinta tappa della Coppa Rally Zona 2, contava 71 iscritti e si sviluppava tra Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e le vallate limitrofe.
Si sarebbe dovuta concludere con l'arrivo degli equipaggi ad Allegrezze e il successivo trasferimento a Santo Stefano d'Aveto, dove era prevista la cerimonia di premiazione.