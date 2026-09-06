Di Battista ricoverato e operato a Cuba: cos'è successo, come sta

AGI - Alessandro Di Battista è stato operato d'urgenza a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo un improvviso malore. L'ex deputato era stato ricoverato venerdì scorso, inizialmente presso la struttura sanitaria di Santa Clara, a seguito di giorni di intenso mal di testa culminati con la perdita di conoscenza. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno autorizzato il suo trasferimento in una struttura de L'Avana per garantire una gestione specialistica dell'intervento chirurgico, che ha costretto l'ex parlamentare a rinviare il rientro in Italia previsto inizialmente per il pomeriggio di oggi.
Come sta Alessandro Di Battista
Le condizioni di Di Battista sono costantemente monitorate dal personale medico cubano, mentre la diplomazia italiana si è attivata fin dai primi momenti dell'emergenza. L’ambasciatrice d'Italia a Cuba, Simona De Martino, si è recata sabato presso l’ospedale di Santa Clara per verificare di persona il quadro clinico e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria locali.
A confermare lo slittamento del volo di rientro è stata l'associazione Schierarsi attraverso una nota diffusa sui canali social e condivisa dai profili ufficiali dello stesso Di Battista: «Il rientro di Alessandro è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti».
Da volto leader del Movimento 5 Stelle all'impegno da reporter
Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato uno dei volti simbolo del Movimento 5 Stelle, guidato nella prima stagione parlamentare dai fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Deputato dal 2013 al 2018 e figura di riferimento dell'ala "movimentista", dopo un primo mandato ha scelto di non ricandidarsi, pur partecipando attivamente alle campagne elettorali successive. La rottura definitiva con il M5S si è consumata nel 2021 in occasione del sostegno dei pentastellati al governo Draghi. Da anni Di Battista si dedica al giornalismo d'inchiesta, firmando reportage per Il Fatto Quotidiano e realizzando documentari e reportage televisivi all'estero.