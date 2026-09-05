Terremoto nel reatino, scossa di magnitudo 2.9 a 3 km da Accumoli

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AGI - Scossa di terremoto alle 6.02 di magnitudo 2.9 a 3 km a Est di Accumoli. La profondità dell'evento è stata di 8.9 km, con epicentro nella zona dei Monti della Laga.
Il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione.
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Dopo le 7.00 sono state avvertite nella stessa zona altre due scosse di magnitudo 2.1 e 2.4 registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma.
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[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.9 ore 06:02 IT del 05-09-2026 a 3 km E Accumoli (RI) Prof= 8.9 Km #INGV_47074872 https://t.co/mcWVx0I3l8— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 5, 2026
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