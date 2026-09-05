Roma, pedone travolto e ucciso da un taxi sul Lungotevere

AGI - Drammatico incidente nella serata di ieri nel cuore di Roma. Un pedone è stato travolto e ucciso da un taxi in Lungotevere dei Vallati, all'altezza del civico 19. L'impatto, fortissimo, non gli ha lasciato scampo: l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.
Il giallo dell'identità
Attorno alla tragedia c'è ora un vero e proprio giallo: la vittima non aveva con sé i documenti e nessuno finora è riuscito a darle un nome. Alla guida dell'auto, una Toyota C-HR in servizio, c'era un tassista italiano di 32 anni, accompagnato in ospedale sotto shock per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici di prassi. Spetterà ora agli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro Storico ricostruire i contorni dell'investimento e dare un'identità all'uomo travolto.