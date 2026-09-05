Gasolio nei Navigli fino in Darsena: Milano invasa dai liquami

AGI - I vigili del fuoco sono ancora impegnati per contenere la massa di liquami che dal pomeriggio di ieri ha invaso per circa 28 km le acque del Naviglio Pavese fino a raggiungere le porte di Milano.
Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei lavori programmati di manutenzione della fognatura a Magenta, nelle acque del Naviglio Grande e' stata rilevata una macchia ritenuta di gasolio.
L'intervento dei Vigili del Fuoco e l'arrivo della chiazza in Darsena
I caschi rossi, in coordinamento con la Protezione civile e in sinergia con il Comune di Milano, utilizzando sette barriere di contenimento sono riuscite almeno in parte a frenare la corsa di questa sostanza che sembrerebbe ricca di idrocarburi, ma una quantita' rilevante ha comunque raggiunto la Darsena.
L'azione di prosciugamento della sostanza proseguira' per tutto il giorno convergendo su un punto di raccordo in via Conchetto a Milano, dove e' presente una chiusa che potrebbe permettere di bloccare la chiazza.